Что заявил Путин 14 декабря о второй волне мобилизации

Сейчас на СВО участвуют 244 тысячи мобилизованных.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в России не нужно проводить вторую волну мобилизации. Об этом заявил в ходе конференции «Итоги года с Владимиром Путиным».

Путин отметил, что в настоящее время в зоне специальной военной операции (СВО) сражаются 244 тысячи мобилизованных бойцов.

«В начале мобилизации было много иронии по поводу такого призыва, но мобилизованные отлично воюют», — заявил российский лидер.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Путин сравнил спецоперацию и боевые действия в Секторе Газа.