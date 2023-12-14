Фитотерапевт Юровский поделился рецептом полезного для здоровья травяного чая

Специалист поделился рецептом необычного травяного чая под названием «котовник кошачий».

Профессиональный травник, фитотерапевт Дмитрий Юровский рассказал в беседе с Pravda.Ru о рецепте полезного и вкусного травяного чая. По словам специалиста, он любит котовник кошачий, так как вырастить его на даче можно быстро и без проблем.

Для приготовления чая потребуется 20 грамм листьев котовника, цедра половины лимона, несколько граммов пряностей, три-пять плодов кардамона, 10-12 горошин кориандра, два-три грамма мускатного ореха и небольшой корешок сельдерея.

Все ингредиенты нужно смешать залить спиртовым раствором, после чего настаивать все две недели. В результате получится ароматная вытяжка, которая повышает не только иммунитет, но и настроение, отметил фитотерапевт.

Напомним, ученые выяснили, что черный чай снижает риск диабета почти в два раза.