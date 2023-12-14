Глава новосибирского Минздрава Хальзов обсудил отмену абортов в частных клиниках

В Новосибирске глава Минздрава прокомментировал вопрос об отмене абортов.

В интервью интернет-издательства “МК в Новосибирске” глава регионального министерства здравоохранения Константин Хальзов сообщил о возможности запрета абортов в частных клиниках.

Министр отметил, что обязанность врача заключается в том, чтобы всегда помогать пациентам и стараться направлять их в зависимости от ситуации по здоровью, в первую очередь. При этом следует понимать и то, что существуют медицинские показания и полностью отменить аборты просто невозможно.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что 22 медцентра получили разрешение на эксплуатацию в Новосибирской области.