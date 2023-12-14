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общество

Губернатор Новосибирской области прокомментировал прямую линию с Путиным

Фото: телеграм-канал Андрея Травникова

Травников оценил опыт и решительность президента Путина.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников высоко оценил профессионализм и компетентность президента России Владимира Путина в ходе прямой линии «Итоги года с Владимиром Путиным». Об этом он сообщил в личном телеграм-канале.

«Мы еще раз увидели опытного, сильного лидера, компетентного, честного руководителя, способного ответить на самый широкий спектр вопросов. С таким Президентом мы хотим и готовы работать дальше!», — написал губернатор.

Ранее Сиб.фм сообщал, что вопрос про подорожание газа в Новосибирске показали на прямой линии Путина.

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Игорь Кириченко
Журналист

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