Губернатор Новосибирской области прокомментировал прямую линию с Путиным

Травников оценил опыт и решительность президента Путина.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников высоко оценил профессионализм и компетентность президента России Владимира Путина в ходе прямой линии «Итоги года с Владимиром Путиным». Об этом он сообщил в личном телеграм-канале.

«Мы еще раз увидели опытного, сильного лидера, компетентного, честного руководителя, способного ответить на самый широкий спектр вопросов. С таким Президентом мы хотим и готовы работать дальше!», — написал губернатор.

Ранее Сиб.фм сообщал, что вопрос про подорожание газа в Новосибирске показали на прямой линии Путина.