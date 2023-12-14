Наумов день 14 декабря: ка отмечать, что можно и нельзя делать в 2023 году

В этот день рождаются прекрасные педагоги и запрещается читать во время еды. Откуда растут «ноги» подобных примет Наумова дня читайте ниже.

Православная церковь ежегодно 14 декабря вспоминает вклад в развитие христианства и личные духовные подвиги святого праведного Наума. В простонародье его прозвали Грамотником, поскольку именно в этот декабрьский день подросших детей начинали обучать грамоте.

В традициях этого дня – посещение храма, где состоятся особые богослужения, искренние молитвы и почитание памяти пророка Наума.

Запреты этого дня, естественно, связаны с понятием «грамота» (так в стану называли все виды обучения) и бережным отношением к собственному интеллекту.

К примеру, запрещалось в Наумов день во время еды читать книгу или учить уроки – так можно «заесть» все, что выучил или прочитал. Подтверждают вред этой привычки и современные медики, уверяющие, что пища для желудка и для ума несовместимы и даже вредят друг другу (последствия: икота, тошнота и даже ухудшение памяти).

Также запрещается 14 декабря делать кому-либо комплименты насчет выдающихся способностей, умений и достижений или блестящего ума. Иначе могут у человека могут возникнуть провалы в памяти и проблемы в работе или учебе, уверяют российские старожилы.

Зато в этот день, по мнению астрологов, рождаются блестящие и успешные педагоги и преподаватели. А третий лунный день 14.12.2023 сулит прекрасное время для учебы и путешествий.