Новая мобилизация, спецоперация, пенсии и мигранты: о чём говорил Путин на прямой линии — главное

Президент России провёл прямую линию, совмещённую с пресс-конференцией. Главные заявления Владимира Путина 14 декабря — в материале Сиб.фм.

Про СВО

— Необходимости в новой волне мобилизации в России нет, поскольку на сегодняшний день 486 тысяч человек добровольно заключили контракты на прохождение военной службы для защиты страны, в том числе в зоне специальной военной операции

— Мир на Украине будет тогда, когда Россия достигнет целей специальной военной операции, которые остаются неизменными.

— 14 человек из числа мобилизованных удостоены звания Героя Российской Федерации

— В Минобороны РФ совершили ошибку, когда не заключили контракты с участниками ЧВК «Вагнер»

— «Победа будет за нами»

— Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться на левый берег Днепра была последней попыткой их контрнаступления

— В Крынках на Днепре нужно было сохранить военных. Поэтому командование приняло решение отойти на несколько метров

Про цены, выплаты и ипотеку

— С момента последнего повышения тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) произошло три индексации пенсий

— С 1 января 2024 года планируется повышение социальной пенсии на 7,5%, а рост тарифов с 1 июля 2024-го составит от 9% до 14%

— В декабре 2022 года пенсии были проиндексированы на 10%, весной 2023-го — еще на 4%, и с начала 2024 года будет еще одна индексация в 7,5%

— Тарифы должны расти своевременно и мягко, а доходы граждан — опережающим темпом

— Правительство России думает над продлением льготной ипотеки для семей с детьми — текущая семейная ипотека действует до 1 июля 2024

— Необходимо распространить льготную ипотеку в новых регионах на вторичный рынок

— Нужно повысить подъемные для врачей по программе «Земский доктор» до двух миллионов рублей, а для фельдшеров — до одного миллиона рублей

Про жизнь в стране

— Проблема с трудовыми мигрантами есть, она непростая, приезжие должны соблюдать российские законы

— Для поиска решений проблемы мигрантов нужен специальный орган

— В вопросе абортов действовать нужно аккуратно: государство заинтересовано в том, чтобы женщины сохраняли ребенка, но и права женщин тоже нужно учитывать

— Ситуация с ценами на яйца будет улучшаться

— В России проживает около 10 миллионов трудовых мигрантов

О себе

— Кем хотели быть в детстве?

— Много кем. Сначала лётчиком. Потом хотел быть разведчиком и, как вы знаете, им стал

— Самый запоминающийся подарок от Деда Мороза?

— Дети и дети наших детей

— Совет молодёжи?

— Береги честь смолоду. Ставить перед собой амбициозные цели и задачи

— Селёдка под шубой или оливье?

— Смотря что закусывать