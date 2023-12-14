Новосибирцы прорвались на прямую линию Путина: изучаем жалобы сибиряков на ЖКХ, ЧВК и пенсии

Несколько вопросов от жителей Новосибирской области поступило на прямую линию Владимира Путина — сибиряки жаловались на стоимость коммунальных услуг и заявили о сложностях, связанных с ЧВК.

Новосибирец — про СВО

Житель Искитима Новосибирской области Сергей Соболев задал первый вопрос Владимиру Путину на прямую линию — он отправил его из зоны спецоперации. Сибиряк спросил у президента, что будет с участниками СВО после её завершения:

«Когда СВО закончится, предстоит обустраивать людей, которые принимали в ней участие, ветеранов, людей с колоссальным боевым опытом. Они могли бы заниматься воспитанием подрастающего поколения. Как вы считаете, может быть есть смысл создать соответствующую военно-патриотическую структуру для нашей молодежи?», — поинтересовался Соболев.

Путин заявил, что работа в этом направлении идёт:

«Мы совершенно точно будем продолжать и расширять эту работу. Потому что одно дело прочитать в книжке или посмотреть кино патриотического характера, а другое – посмотреть на личном примере. Самое лучшее воспитание – личный пример», — ответил президент.

Новосибирец — о тарифах на ЖКХ

Новосибирский пенсионер Владимир Леонтьев обратился к Путину по вопросу, связанному с ростом тарифов на ЖКХ в регионе.

«У нас планируется повышение тарифов от 9% до 14%, то есть съедаются 7,5% добавки к пенсии», — спросил житель Новосибирска

Путин пообещал разобраться в ситуации и добавил, что тарифы должны расти мягко, а доходы — с опережением.

Отвечая на вопрос, президент уточнил, что пенсионеры не будут платить комиссию банку при оплате коммунальных услуг.

Новосибирцы — про цены на газ и бензин

«Здравствуйте, почему в Новосибирске дорожает газ? И цена на бензин не падает?», — говорится в текстовом вопросе, который появился на экране в зале, где проходит прямая линия.

Ответа на этот вопрос не последовало — до президента он не дошёл.

Новосибирец — о проблемах после службы в ЧВК

Боец специальной военной операции (СВО) из Искитима Новосибирской области спросил у Владимира Путина насчет прав бойцов из России, которые сражались в частных военных компаниях. Сам сибиряк участвовал в СВО в составе ЧВК полгода.

13 ноября 2022-го он заключил контракт с частной военной компанией на шесть месяцев. В военкомате Искитима просил, но не смог получить удостоверение. Отказали и в Фонде "Защитники Отечества", то же самое и в Центре соцподдержки. И с такой же проблемой столкнулись многие его товарищи.

Путин заявил, что ситуация с ЧВК — это пробел Министерства обороны России. Президент отметил, что дети некоторых людей из его ближнего круга сражались в ЧВК.

Российский лидер считает, что права бойцов ЧВК должны восстановить. Он считает, что они должны пользоваться поддержкой и льготами, как и все участники боевых действий.