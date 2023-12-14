Отмена пенсионной реформы, СВО и демобилизация: Путин сделает жёсткие заявления 14 декабря

Через несколько часов стартует Прямая линия с президентом. Общественность с нетерпением ждёт от главы государства ключевых решений по ряду острых вопросов жизни России.

Предстоящее мероприятие пройдёт в формате совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции: «Объединённое событие не имеет заранее четкого хронометража. Это всегда весьма продолжительное и содержательное мероприятие», пояснил кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков.

На данный момент времени никто не может с точностью предсказать, какие вопросы будут заданы президенту и как он на них ответит, поскольку он лично отбирает самые острые и интересные на его взгляд. Однако россияне уверены, что отмену пенсионной реформы и демобилизацию участников СВО глава государства не обойдёт стороной и, более того, озвучит свои жёсткие решения по ним.

Веру в это укрепляют предыдущие подобные мероприятия, которые Владимир Путин использовал для того, чтобы огласить и анонсировать различные бонусы для населения.

Однако ожидания экспертов менее позитивны — с учётом непростой текущей экономической обстановки в стране и на фоне дефицита федерального бюджета, максимум, что может себе позволить сегодняшняя высшая политическая власть и правительство — это вернуть индексацию пенсий работающим, но не отменить пенсионную реформу.

Тоже касается и демобилизации бойцов СВО – не раз в течение года и президент, и правительство, и Генштаб заявляли чёткую позицию: мобилизованные должны служить до полной победы.