Под Новосибирском арестовали подростка, который вымогал деньги у 82-летней бабушки

Коченёвский районный суд Новосибирской области отправил в СИЗО 14-летнего подростка, который организовал нападение на 82-летнюю пенсионерку.

Чудовищный случай накануне произошёл в селе Новокремлёвском Новосибирской области. Там двое подростков 13 и 14 лет ворвались в дом к 82-летней бабушке, которая проживает одна. Они начали требовать у пенсионерки деньги, всё происходящее несовершеннолетние снимали на видео.

Отснятые кадры тут же заинтересовали следователей СКР. По факту издевательств над пожилой женщиной была назначена проверка. Вчера, 13 декабря, было возбуждено уголовное дело. А сегодня следователи вышли в суд с ходатайством об аресте старшего из них, которому исполнилось 14 лет.

«Суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении несовершеннолетнего, которому предъявлено обвинение в вымогательстве денежных средств. По версии следствия несовершеннолетний обвиняемый, совместно с другим, не достигшим уголовнонаказуемого возраста несовершеннолетним, под угрозой применения насилия и повреждения имущества вымогали у 82-летней женщины денежные средства, — сообщили в Коченёвском районном суде.

– Постановлением от 14.12.2023 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 14 февраля 2024 года в отношении несовершеннолетнего жителя одного из населенных пунктов Коченевского района».

Второй подросток пока не достиг уголовнонаказуемого возраста - ему 13 лет, но с ним сейчас продолжают работать органы профилактики МВД.