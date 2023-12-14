Под Новосибирском поезд насмерть сбил мужчину в наушниках

Инцидент произошел в районе остановочного пункта 92 километр Западно-Сибирской железной дороги.

Вчера, 13 декабря, в районе остановочного пункта 92 километр Западно-Сибирской железной дороги пассажирский поезд насмерть сбил мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного МСУТ СК России.

По предварительным данным, пострадавший находился в колее железнодорожных путей в наушниках и не заметил приближающийся состав.

Локомотивная бригада сразу приняла меры: подала сигналы и применила экстренное торможение. Однако из-за малого расстояния не удалось избежать наезда. Мужчина скончался на месте происшествия. Следователи начали доследственную проверку.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске троллейбус с пассажирами въехал в столб.