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проиcшествия

Под Новосибирском поезд насмерть сбил мужчину в наушниках

Фото: пресс-служба Восточного МСУТ СК России

Инцидент произошел в районе остановочного пункта 92 километр Западно-Сибирской железной дороги.

Вчера, 13 декабря, в районе остановочного пункта 92 километр Западно-Сибирской железной дороги пассажирский поезд насмерть сбил мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного МСУТ СК России.

По предварительным данным, пострадавший находился в колее железнодорожных путей в наушниках и не заметил приближающийся состав.

Локомотивная бригада сразу приняла меры: подала сигналы и применила экстренное торможение. Однако из-за малого расстояния не удалось избежать наезда. Мужчина скончался на месте происшествия. Следователи начали доследственную проверку.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске троллейбус с пассажирами въехал в столб.

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Игорь Кириченко
Журналист

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