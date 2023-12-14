Жители подмосковного Подольска выступают против строительства мигрантского центра напротив школ и детских садов.

Ещё осенью текущего 2023 года жители этого подмосковного городка записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину: «Для жителей ничего не хотят делать. Русских не останется здесь совсем скоро. Нет ни детских садов, ни школ, транспортная доступность нулевая. Индусы смотрят на наших детей и поедают их глазами. Они пока сдерживаются и уходят, но что дальше будет — страшно представить», пояснили они и попросили главу государства вмешаться в ситуацию со строительством миграционного центра напротив школы, где толпами собираются люди азиатской национальности.

Пока суть да дело, официальные криминальные сводки МВД ежесуточно фиксируют новые случаи нападения, избиения и изнасилования граждан РФ переселенцами из стран Ближнего зарубежья. К ситуации подключились общественники. Так, председатель Всероссийской общественной организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев назвал мигрантский беспредел партизанской война пришлых в отношении местного населения.

По его мнению, в среде мигрантов россияне получают адский коктейль из злобы приезжих на своё бесправное положение, промывания мозгов исламистами и работы иностранных спецслужб для создания негативного фона во время проведения СВО.

Однако ряд политолог нашей страны уверены, что применять жёсткие меры нужно не только в отношении мигрантов, но и тех должностных лиц, кто за определённую «благодарность» помогает обойти закон о миграции и получить гражданство РФ с явными нарушениями.