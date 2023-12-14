Правительство НСО ответило Путину на вопрос о росте цен на услуги ЖКХ

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Новосибирской области будут индексированы с 1 июля текущего года. Правительство региона прокомментировало этот вопрос в связи с обращением президента.

Последний раз тарифы на ЖКХ в Новосибирской области были пересмотрены 1 декабря 2022 года и действовали в течение полутора лет. Согласно нормативным актам Правительства РФ, с 1 июля 2024 года тарифы будут индексированы в среднем на 9,5%, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Величина индексации будет различаться для разных видов услуг в зависимости от муниципального образования и будет соответствовать накопленной за данный период инфляции. В то же время пенсии были индексированы трижды за этот период и выросли более чем на 23%, уточнили власти.

В 2023 году правительство региона приняло решение о повышении заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений на 16%. На 2024 год также предусмотрена индексация заработной платы в соответствии с уровнем инфляции и ростом заработных плат в региональной экономике, заявили в правительстве.

Кроме того, в Новосибирской области действуют меры социальной поддержки граждан, включая компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг, а также ежемесячные денежные выплаты. В 2023 году все эти меры были проиндексированы на 14%, а на 2024 год также запланировано проведение индексации.

Напомним, новосибирский пенсионер Владимир Леонтьев обратился к Владимиру Путину в ходе прямой линии 14 декабря по вопросу, связанному с ростом тарифов на ЖКХ в регионе.

«У нас планируется повышение тарифов от 9% до 14%, то есть съедаются 7,5% добавки к пенсии», — спросил житель Новосибирска

Путин пообещал разобраться в ситуации и добавил, что тарифы должны расти мягко, а доходы — с опережением.

Отвечая на вопрос, президент уточнил, что пенсионеры не будут платить комиссию банку при оплате коммунальных услуг.