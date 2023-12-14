Прямая линия и пресс-конференция Владимира Путина: онлайн-трансляция 14 декабря

Президент России подводит итоги года в прямом эфире — смотрите онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина 14 декабря на Сиб.фм.

Владимир Путин 14 декабря подведёт итоги года — прямая линия и пресс-конференция президента России начнутся в 12:00 по московскому времени (16:00 нск). Онлайн-трансляцию ведёт официальное сообщество во «ВКонтакте» «Итоги года с Владимиром Путиным».

Также посмотреть трансляцию прямой линии с Путиным можно на сайте Сиб.фм.

Прямую трансляцию выступления президента России будут вести федеральные телеканалы: Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанции «Маяк», «Вести FM», «Радио России», а также интернет-порталы.

По данным операторов колл-центр, работающего в круглосуточном режиме, к утру четверга, 14 декабря принято два с половиной миллиона вопросов и обращений к президенту РФ. Самые актуальные из них будут «отработаны» российским лидером в прямом эфире, остальные постепенно обработаются Общероссийским народным фронтом при участии глав регионов.