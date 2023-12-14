Прямая линия с Путиным: как задать вопрос президенту 14 декабря – номера телефонов и адрес почты

Вопросы и обращения для Прямой линии с главой государства будут приниматься вплоть до окончания телеэфира в четверг 14 декабря 2023 года Временные рамки окончания разговора с населением определит Владимир Путин в ходе мероприятия.

В текущем 2023 году Прямая Линия с Президентом пройдет 14 декабря 2023 года и будет совмещена с большой итоговой пресс-конференцией с российскими и иностранными журналистами. Телевизионная и радио трансляции начнутся ровно 12.00 по МСК на каналах: «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР и «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Связаться с российским лидером можно будет разными способами:

· отправить СМС сообщение на номер: 04040;

· позвонить по номеру: 88002004040;

· задать вопрос на сайте: moskva-putinu.ru;

· зайти в социальные сети и оставить вопрос там:

- ВКонтакте https://vk.com/moskvaputinu

- Одноклассники https://ok.ru/moskvaputinu.

По данным аналитиков call-центра на утро 14 декабря 2024 года, поступило свыше двух миллионов вопросов от россиян по разным каналам связи. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, глава государства сможет ответить на несколько десятков вопросов лично в прямом эфире, а все остальные обращения передадут в Народный фронт, который будет прорабатывать их с главами регионов.