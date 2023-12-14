Прямая трансляция Прямой линии с Путиным: где смотреть пресс-конференцию

Через пару часов глава нашего государства вступит в прямой диалог с населением страны посредством специальной телевизионной прямой линии. Транслироваться мероприятие будет через основные государственные теле и радио каналы. Список ниже.

Прямая линия с президентом Владимиром Путиным проходит в России уже 20-й раз. В текущем 2023 г оду её объединили с итоговой пресс-конференцией с участием иностранных СМИ. Ожидается, что помимо ответов на волнующие вопросы россиян президент подведёт итоги прошедшего года и поделится информацией из своей предвыборной программы.

Старт масштабного мероприятия назначен на 12:00 по московскому часовому поясу, а общая продолжительность, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, не ограничена по времени (регулировать её будет лично Владимир Путин).

Прямую трансляцию выступления президента России будут вести федеральные телеканалы: Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанции «Маяк», «Вести FM», «Радио России», а также интернет-порталы.

По данным операторов колл-центр, работающего в круглосуточном режиме, к утру четверга, 14 декабря принято два с половиной миллиона вопросов и обращений к президенту РФ. Самые актуальные из них будут «отработаны» российским лидером в прямом эфире, остальные постепенно обработаются Общероссийским народным фронтом при участии глав регионов.