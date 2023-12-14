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общество

Путин: частных военных компаний юридически в России нет

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин рассказал, что юридически частных военных компаний (ЧВК) в России нет.

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что формально юридически ЧВК в России нет. Они не предусмотрены законом. Именно поэтому бойцам ЧВК не дают статус участника боевых действий.

Все контракты участниками СВО из частных компаний были заключены не с государством — это является главной проблемой по мнению президента. Сейчас трудно установить личный состав таких компаний.

«Права бойцов ЧВК должны быть восстановлены, они имеют право на все льготы и поддержку со стороны государства, если нужно, внесем изменения в закон», — заявил Путин

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Нина Раневская
Журналист

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