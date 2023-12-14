Путин предложил повысить подъемные по программе «Земский доктор»

Президент считает, что нужно повысить подъемные для врачей и фельдшеров.

Президент Российской Федерации в ходе конференции «Итоги года с Владимиром Путиным» предложил повысить подъемные по программе «Земский доктор».

Президент предложил повысить подъемные для врачей — до двух миллионов рублей, а для фельдшеров — до одного миллиона рублей.

Ранее Сиб.фм писал, что Путин заявил о провале контрнаступления ВСУ. Он отметил, что попытка ВСУ прорваться на левый берег Днепра была последней попыткой их контрнаступления.