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общество

Путин высказался о запрете абортов

Фото: Kremlin.ru

Он отметил, что к запрету надо подходить аккуратно.

Во время прямой линии с журналистами и гражданами, президент России Владимир Путин высказался насчет запрета абортов.

«Почему говорят о вакханалии и запрете абортов, их же нет?», — отметил Путин.

Российский лидер считает, что к такому вопросу нужно подходить очень аккуратно.

«Антиалкогольная компания в своё время привела к употреблению суррогата, нужно иметь это в виду и при абортах. Права женщин должны соблюдаться» , — сказал президент.

Ранее Сиб.фм сообщал, что ветераны «Бамовского содружества» предложили Путину объединить БАМ.

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Игорь Кириченко
Журналист

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