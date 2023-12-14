Путин высказался о запрете абортов

Он отметил, что к запрету надо подходить аккуратно.

Во время прямой линии с журналистами и гражданами, президент России Владимир Путин высказался насчет запрета абортов.

«Почему говорят о вакханалии и запрете абортов, их же нет?», — отметил Путин.

Российский лидер считает, что к такому вопросу нужно подходить очень аккуратно.

«Антиалкогольная компания в своё время привела к употреблению суррогата, нужно иметь это в виду и при абортах. Права женщин должны соблюдаться» , — сказал президент.

Ранее Сиб.фм сообщал, что ветераны «Бамовского содружества» предложили Путину объединить БАМ.