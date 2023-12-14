Путина попросили разобраться с ценами на яйца и куриное мясо

Цены на куриное яйцо выросли из-за того, что спрос увеличился, а производство — нет.

Во время конференции «Итоги года с Владимиром Путиным» президенту России пожаловались на цены на куриные яйца.

Путин отметил, что указывал главе Министерства сельского хозяйства России на проблему с ценами на яйца.

«Разговаривал с министром сельского хозяйства. Спросил, как у него с яйцами. Он сказал — все отлично», — отметил президент.

Лидер РФ пояснил, что цены на куриное яйцо выросли из-за того, что спрос увеличился. Однако производство продукта не выросло.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Путин посоветовал россиянам отметить Новый год с семьей.