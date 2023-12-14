Ретроградный Меркурий 14 декабря: что нельзя делать до января 2024-го

Многие боятся этого периода, но самые мудрые способны обратить попятное движение планет в свою пользу. Как это сделать, читайте ниже.

Период ретроградности Меркурия продлится почти три недели: с 13.12.2023 до 01.01.24. В это время люди чаще обычного ссорятся, теряют вещи, поддаются эмоциям, рассеяны. Также замечено, что на этапе попятного движения Меркурия больше обычного ломается бытовая техника, происходят ДТП и даже искажается восприятие мира.

Учитывая неоспоримые факты негативного влияния этого звездного цикла на людей и их жизнь, российские астрологи не рекомендуют начинать важные дела (проекты, крупные покупки, подпись сделок, вступление в брак, бронирование билетов): «Однако для тех, у кого в натальной карте есть свой уже ретроградный Меркурий — это период идей, озарений и инсайдов», пояснила астролог Екатерина Ахмадулина.

Остальным, чтобы благоприятно прожить эти зимние дни до 2 января 2024 года, стоит провести работу над ошибками, завершить дела и поставить точку в волнующих вопросах. Проще говоря, зафиналить год (как раз то, чем люди и занимаются перед Новым годом): «Живите спокойно, без новых начинаний (обучение не в счет), не поддавайтесь панике, доделывайте дела и после ретроградного Меркурия снова в бой», призывает звездочёт Ахмадулина.