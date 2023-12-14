Российская туристка рассказала, что индийские мужчины обожают русских девушек

«Русские люди вызывают у них интерес»: россиянка рассказала об отношении индийских мужчин к девушкам из России.

Карина недавно побывала в Индии и сообщила «Лента.ру», что местные мужчины разных возрастов и из разных регионов обожают русских девушек. Они считают их очень открытыми, добрыми и красивыми. Туристка предположила, что, возможно, их так сильно привлекает светлая кожа и русые светлые волосы.

Также Карина отметила восторг и удивление жителей Индии, когда они узнавали, что девушка из России.

«Они начинали меня сразу расспрашивать про то, как мы живем, какая у нас политическая обстановка. Русские люди вызывают у них неподдельный интерес», — рассказала путешественница.

Напомним, что в Новосибирске отменили концерты Шамана в декабре.