С последнего повышения тарифов ЖКХ пенсию проиндексировали три раза

Владимир Путин сообщил, что пенсия была проиндексирована три раза с последнего повышения тарифов ЖКХ.

На прямой линии и пресс-конференции Владимиру Путину задал вопрос Владимир Леонтьев из Новосибирска, он пожаловался на рост тарифов ЖКХ.

С 1 января 2024 года пенсии вырастут на 7,5%, а с 1 июля 2024 года поднимутся тарифы ЖКХ от 9% до 14%. Таким образом, по словам пенсионера, все надбавки к пенсии «будут съедены».

Владимир Путин сообщил, что в декабре прошлого года пенсия была проиндексирована на 10%, весной 2023 надбавка составила еще 4%, и с 1 января 2024 года будет еще одна индексация в 7,5%.

«Тарифы (ЖКХ) не поднимались полтора года. За то время произойдет три индексации пенсий, которые дадут более 23%», — сказал Владимир Путин.

Президент пообещал рассмотреть и проанализировать ситуацию с тарифами в Новосибирске.