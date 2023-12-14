«Скрывают правду»: Путину доложили о мигрантах и разгуле преступности – чиновники не договорили

Правду на сложившуюся ситуацию разгула мигрантского беспредела открыли главе государства отнюдь не приближённые в нему чиновники, а региональные представители Совета по правам человека РФ.

Очевидно, что общение президента РФ Владимира Путина с депутатами, чиновниками, банкирами и иже с ними является, мягко говоря, неискренним. Не то, что они ему врут, чтобы себя выгородить, но недоговаривают очень многое.

Иначе как объяснить крайне удивлённое выражение лица Путина во время заседания Совета по правам человека. Изумляться нашему лидеру пришлось не раз, пока он заслушивал отчёты о ситуации в российской системе образования из уст Уполномоченных по правам ребенка из разных регионов страны.

Так, представитель из Ульяновской области Екатерина Сморода назвала дополнительной нагрузкой на педагогов РФ «учеников с миграционной историей». По её словам, от 20 до 50 процентов таких учащихся абсолютно не говорят на русском. В итоге на работу с ними требуется значительно больше времени, что ущемляет детей, говорящих на родном русском языке. Чему лидер РФ был крайне удивлён, но всё же прокомментировал этот факт: «Дети мигрантов, несомненно, должны иметь доступ к обучению и получать образование, но это не должно приводить к ухудшению ситуации для других учеников. Этот вопрос требуется решать. Делать вид, что его не существует – нельзя», сказал он.