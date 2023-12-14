Спецоперация: карта боевых действий на Украине 14 декабря

В сеть просочились неподтверждённые данные о взятии Марьинки российскими восками. Ряд телеграмм-каналов сообщил об увеличение контролируемой зоны бойцами СВО.

Город Марьинка взят полностью российскими военными, дальше минные поля и открытая местность, пишут пророссийские интернет-ресурсы. Минобороны РФ пока не комментирует эти сообщения.

По данным на средину четверга 14.12.2023, на соледарском направлении идут бои за дорогу Богдановка-Григоровка, находившуюся под контролем ВСУ с осени прошлого 2022 года.

Также увеличена на 200 метров нашими военными контролируемая зона у Клещеевки, что рядом с Артёмовском. В окрестностях Работино (Запорожье) на плечах противника российские солдаты продвинулись на 700 м. вглубь территории. А вот в Синьковке (Старобельское направление) непогода несколько снизила наступательный порыв россиян.

К сожалению, на Донецк вновь обрушен массированный обстрел. В Куйбышевском, Кировском, Петровском районах семь раненых и один убитый. В ответ наши пехотинцы и артиллеристы отбили 4 атаки 2-х вражеских бригад у Шумов, Клещеевки и при этом уничтожили 130 бойцов ВСУ (включая раненых), три САУ «Гвоздика», две «Акации» и 2 пикапа.