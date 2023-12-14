сегодня
14 декабря, 06:01
пробки
0/10
погода
-22°C
курсы валют
usd 89.89 | eur 96.95
сегодня
14 декабря, 06:01
пробки
0/10
погода
-22°C
курсы валют
usd 89.89 | eur 96.95
сегодня 05:30
политика

Спецоперация: последние новости и ситуации на СВО к 14 декабря

Ru.freepik.com

Оборона противника прорвана, наши войска продвигаются вглубь авдеевского направления.

По обновленным данным Минобороны РФ на 14 декабря 2023 года, российские войска продвигаются по окраинам Авдеевки после прорыва обороны ВСУ в районе коттеджного посёлка «Виноградники». В это же время, наши бойцы ведут интенсивные артиллерийские обстрелы населенного пункта Первомайское. Плотность атак возросла кратно.

Также, усиливая давление в направлении Северного и Тоненького, наши бойцы ещё туже затягивают горловины Авдеевского мешка. Этого опасаются даже западные партнёры Зеленского, которые уже не верят в победу ВСУ.

Более того, тщетными оказались и попытки боевиков Украины 79-й десантно-штурмовой бригады выбить наших бойцов из Марьинки в Донецкой области.

По сообщениям военкора Александра Коц, на Харьковском направлении 14 декабря российский расчет зенитного ракетного комплекса С300-«Фаворит» нанес поражение пункту дислокации 101-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, в течение последних суток бригады ВСУ получают лишь по 15 снарядов в день, что является недостаточным для того, чтобы вести активные боевые действия, сообщил военный обозреватель Алексей Суконкин. Это может значить лишь одно — в ближайшее время наступательные возможности Вооруженных сил Украины будут исчерпаны.

#Новосибирск
ОЦЕНИТЬ статью
0

Оксана Чешенок
журналист

Читайте в