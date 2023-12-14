Оборона противника прорвана, наши войска продвигаются вглубь авдеевского направления.

По обновленным данным Минобороны РФ на 14 декабря 2023 года, российские войска продвигаются по окраинам Авдеевки после прорыва обороны ВСУ в районе коттеджного посёлка «Виноградники». В это же время, наши бойцы ведут интенсивные артиллерийские обстрелы населенного пункта Первомайское. Плотность атак возросла кратно.

Также, усиливая давление в направлении Северного и Тоненького, наши бойцы ещё туже затягивают горловины Авдеевского мешка. Этого опасаются даже западные партнёры Зеленского, которые уже не верят в победу ВСУ.

Более того, тщетными оказались и попытки боевиков Украины 79-й десантно-штурмовой бригады выбить наших бойцов из Марьинки в Донецкой области.

По сообщениям военкора Александра Коц, на Харьковском направлении 14 декабря российский расчет зенитного ракетного комплекса С300-«Фаворит» нанес поражение пункту дислокации 101-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, в течение последних суток бригады ВСУ получают лишь по 15 снарядов в день, что является недостаточным для того, чтобы вести активные боевые действия, сообщил военный обозреватель Алексей Суконкин. Это может значить лишь одно — в ближайшее время наступательные возможности Вооруженных сил Украины будут исчерпаны.