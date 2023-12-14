Три новосибирских врача работают в Беловодском районе ЛНР

Министр здравоохранения Новосибирской области высказался о медицинских работниках, находящихся в ЛНР.

В Беловодском районе ЛНР работают три врача из Новосибирской области, сообщил Сиб.фм министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

«Продолжаем поддерживать нашу подшефную Беловодскую больницу, в которой работают наши специалисты. В какой-то момент мы проводили там профосмотр и диспансеризацию — тогда у нас работало около 11 человек. Усиливались, когда этот госпиталь стал военным. Сейчас там работают три специалиста — хирург, акушер-гинеколог и реаниматолог. В зависимости от заявок мы добавляем других специалистов — скоро ещё один отправится», — сказал министр во время интервью для медиахолдинга «Сиб.фм Group».

Министерство периодически проводит ротацию медицинских работников, находящихся в Беловодском районе, добавил Хальзов. Министр уточнил, что командированные врачи получают повышенную заработную плату.

Новосибирские врачи работают в ЛНР с начала спецоперации.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске провели операции 15 пациентам из ЛНР.