Указ подписан, всё решено: российских пенсионеров предупредили о путинских выплатах к Новому году

Пенсионеры не уступают работающим гражданам по своей значимости для общества, потому достойны дополнительной выплаты пособия по типу 13-й производственной зарплаты, считают авторы нового законопроекта.

Логичным и оправданным шагом назвал лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов свою инициативу о предновогодних дополнительных выплатах для пожилых людей нашей страны. По его стойкому убеждению, российские пенсионеры заслуживают особой поддержки и внимания: «Подобная инициатива позволила бы пенсионерам избежать необходимости обращаться за кредитами перед праздниками. Они могли бы свободно позволить себе организовать праздничный стол и приобрести подарки для своих близких», пояснил свою задумку с высокой думской трибуны Миронов.

Соответствующий документ депутат внёс на рассмотрение Нижней палаты парламента в период осенней сессии-2023. Первые чтения, обсуждения, прения и голосование завершились следующими итогами: «ЗА» 13-ю предновогоднюю пенсию высказались 105 делегатов от разных субъектов РФ, остальные 300 были против или воздержались.

Таким образом, законопроект был отклонён. Зато утверждены двойные выплаты в декабре 2023 года. Все категории пенсионеров получат в финале года две пенсии: одну в начале месяца, вторую «досрочную» в конце, начиная с 25 числа. При этом вторая выплат придёт в увеличенном на 7,5 % размере, согласно заранее узаконенной индексации пенсий.