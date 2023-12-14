В Екатеринбурге нашли подпольный цех по производству контрафактного алкоголя

Полиция Екатеринбурга обнаружила цех с 6,5 тысячами бутылок паленого алкоголя.

Дмитрий Чукреев, член городской Общественной палаты, координатор движения «Народный контроль» в Свердловской области, рассказал в своем телеграм-канале о том, что в районе Сортировка в Екатеринбурге полиция обнаружила цех по производству паленого алкоголя.

По словам Дмитрия, задержали отца и сына, которые продавали алкоголь. Ранее они уже были судимы за алкосбыт. Они рассказали, где брали продукцию, так оперативники вышли на цех, где разливали по бутылкам контрафактные водку и коньяк.

Было обнаружено 6,5 тысяч бутылок алкоголя и оборудование для производства. Помимо этого, полиция изъяла фургон, в котором перевозили спиртное.

Напомним, что в Новосибирске задержали мужчину, который устроил стрельбу во дворе.