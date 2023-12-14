В Новосибирске задержали мужчину, который устроил стрельбу во дворе

В отношении мужчины, устроившего стрельбу на улице Николая Островского, составили протокол об административном правонарушении.

По данным управления МВД по России Новосибирской области, 10 декабря в отдел полиции №5 «Дзержинский» поступило сообщение от жителей о том, что неизвестный мужчина, который находился у дома по улице Николая Островского, стрелял из оружия.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранительные органы совместно с сотрудниками Управления Росгвардии по Новосибирской области установили личность подозреваемого.

Сейчас мужчина задержан и в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске вечером мужчина устроил стрельбу.