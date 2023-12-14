В Новосибирской области арестовали женщину, которая не платила алименты

Алиментщица из Толмачево Новосибирской области арестовали на 15 суток за неуплату алиментов.

В Новосибирской области арестовали на 15 суток 35-летнюю женщину, которая отказалась выплачивать алименты. Должница уклоняется от обязательств перед своим несовершеннолетним ребёнком, злоупотребляет алкоголем и нигде не работает.

Так как женщина не проживает по прописке, после длительных розысков её отыскали судебные приставы и принудительно доставили в отделение — на неё составили протокол об административном правонарушении.

Сейчас судом было принято решение о назначении наказания в виде 15 суток административного ареста.

Напомним, что адвокат назвала способ взыскать алименты на ребенка с недобросовестного родителя.