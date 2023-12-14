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общество

В Новосибирской области жители чаще всего обращаются в органы власти через Госуслуги

Фото: freepik

Жители Новосибирской области предпочитают выбирают Госуслуги для связи с органами власти.

Как сообщает интернет-портал Горсайт, за ноябрь 2023 года на портале Госуслуг было оставлено 7 524 сообщений от жителей Новосибирской области и ещё 3 977 было зафиксировано в социальных сетях.

Так, например, 2 591 вопросов было обращено по теме дорожного хозяйства, 2 075 обращений связано с темой здравоохранения, 1 450 сообщений оставлено по теме благоустройства и ЖКХ.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирской области через полгода поднимется стоимость услуг на ЖКХ.

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Валерия Митрохина
Журналист

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