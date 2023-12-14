В ожидании заседания ЦБ банки повышают ставки по сберегательным продуктам

О решении повысить с 15 декабря доходность по своим сберегательным продуктам сообщил ВТБ.

По прогнозам аналитиков банка объем привлечения средств населения в банковской системе продолжит рост. В 2024 году он составит около 12%, в первую очередь – за счет рублевых накоплений, которые по-прежнему будут расти более активными темпами. До конца этого года портфель накоплений физлиц в национальной валюте приблизится к 40 трлн рублей. Значительную роль в этом сыграет ожидаемое повышение ключевой ставки Банком России.

В ожидании пятого раунда повышения регулятором ключевой ставки кредитные организации начали поднимать ставки по вкладам и накопительным счетам.

«В этот раз мы решили увеличить ставки, не дожидаясь решения регулятора. Наше решение позволит клиентам досрочно воспользоваться улучшенными условиями. Если же ключевая ставка будет повышена еще больше, то мы вернемся к вопросу увеличения доходности по своим продуктам», – комментирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

В банке фиксируют пиковую активность вкладчиков в России. В ноябре портфель рублевых депозитов банка вырос более чем на 360 млрд рублей и превысил 4 трлн рублей. Этот результат стал рекордным за отдельный месяц текущего года. В декабре тренд продолжился – объем привлеченных средств клиентов за первую половину месяца составил около 100 млрд рублей.

Напомним, очередное заседание Банка России по ключевой ставке запланировано на 15 декабря.