Власти Новосибирской области помогут обратившемуся к Путину экс-бойцу ЧВК

Региональные власти окажут экс-бойцу ЧВК содействие в подготовке всех необходимых документов.

Правительство Новосибирской области поможет бывшему бойцу частной военной компании «Редут» Сергею Соболеву в получении удостоверения ветерана боевых действий. Об этом сообщил глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов в интервью РИА Новости.

По его словам, региональные власти готовы помочь в подготовке всех необходимых документов и обеспечат содействие в процедуре получения удостоверения участника боевых действий.

Нешумов подчеркнул, что льготы для всех ветеранов боевых действий из Новосибирской области одинаковы и распространяются на всех бойцов, включая тех, кто служил в частных военных компаниях. Он также уточнил о действующей региональной программе «реабилитационный сертификат», которая распространяется на всех ветеранов, в том числе и на тех, кто участвовал в спецоперации.

Ранее Сиб.фм сообщал, что боец СВО из Новосибирской области пожаловался Путину на ЧВК.