Пока продолжается набор добровольцев для формирования наступательной группировки СВО на Украине, в России завершается осенний призыв на срочную службу.

На фоне недавнего беспочвенного заявления секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о якобы готовящейся в России «тотальной мобилизации» контраргументы российского генерал-лейтенанта Виктора Соболева прозвучали набатом: «Сейчас нет необходимости в объявлении нового призыва резервистов и запасников, задачи Генштаба РФ выполняются за счет контрактников, которые добровольно проходят службу», сказал он.

Что касается демобилизации действующих бойцов СВО, служащих в зоне действия спецоперации уже более года, то их родные, объединившиеся в группы предлагают заменить их мужчин на мигрантов. Однако, российские военкоры, работающие на линии соприкосновения, уверяют, что переселенцы малоэффективны в боях и часто пытаются сбежать и скрыться на исторической Родине.

В тоже время, по сообщениям ТАСС, что все университетские преподаватели с учеными степенями получили отсрочки от частичной мобилизации. По информации из уст омбудсмена Свердловской области Татьяны Мерзляковой, местные военкоматы вернули из учебных зон домой 580 человек, ранее призванных по частичной мобилизации. Большая часть из них — отцы троих детей, призванные ошибочно.