Боец ЧВК из Искитима Новосибирской области пожаловался президенту

Боец не может получить удостоверение ветерана после участия в специальной военной операции.

Боец специальной военной операции из Искитима Новосибирской области, участвующий в ЧВК, во время прямой линии 14 декабря спросил у президента Владимира Путина о правах бойцов из России, которые сражались в частных военных компаниях.

По словам бойца, год назад 13 ноября он заключил контракт с военной компанией на полгода, но в результате мужчина так и не смог получить удостоверение — ему отказали и в Фонде "Защитники Отечества", и в Центре соцподдержки.

На что президент Владимир Путин заявил, что ситуация с ЧВК — это проблема Министерства обороны России. Он считает, что права бойцов ЧВК должны восстановить.

Напомним яркие цитаты Владимира Путина на пресс-конференции 14 декабря.