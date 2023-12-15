Доля новостроек эконом-класса уменьшилась в Новосибирске почти в 3 раза

По расчетам аналитиков агрегатора ДОМ.РФ, на конец 3 квартала 2023 года доля квартир, относящихся к типовому классу, составляла 24% от суммарной площади строительного задела Новосибирской области.

В объеме ввода Новосибирска за 2006-2012 годы, площадь квартир эконом-класса составляла 66%. Таким образом, удельный вес квартир стандартной комфортности уменьшился за 14 лет в 2,75 раза, сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

«Надо отметить, что за это время значительно изменились качественные показатели стандартных типовых квартир. В Новосибирске запущены два новых современных завода КПД, что существенно повысило качество и планировочные решения панельных домов. Благоустройство многих проектов эконом класса дотягивают до характеристики класса комфорт. В городе развивается квартальная застройка, хотя есть примеры и точечной», — добавил эксперт.

По словам специалиста, переход рынка новостроек в формат «Рынок покупателя» и высокая конкуренция заставляет застройщиков оптимизировать планировки и требовательнее относится к качеству строительства. Среди регионов с большим объемами строительного задела ниже доля квартир класса стандарт только в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Удельный вес высококачественного жилья непрерывно растет в Новосибирске начиная с 2015 года, заключил Николаев.

Напомним, жители трёх микрорайонов Новосибирска отправили обращение на Прямую линию Путина.