Эксперты рассказали о самых прибыльных профессиях в 2023 году

Аналитики отметили, что в этом году заработная плата росла у педагогов и госслужащих.

Специалисты сервиса «Работа.ру» провели исследование и выяснили, что в 2023 году рост заработной платы был в сфере образования и культуры, а также на госслужбе. Оклад таким специалистам повысили на 20%. Об этом сообщают «Известия».

Кроме того, согласно данным сервиса, самые низкие темпы роста зарплат в 2023 году — в сферах производства (+9,7%) и IT (+7,1%). Это объясняется тем, что оклады у таких специалистов уже высокие, подчеркнул заместитель гендиректора «Работа.ру» Александр Ветерков.

В целом в течение всего года средний уровень заработной платы вырос на 9%, сообщил директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков. Он добавил: если в январе этого года работодатели предлагали в среднем 58,2 тысячи рублей, то в декабре — 63,7 тысячи рублей.

Напомним, в уходящем году жители России оставляли «на чай» 10% от суммы счета.