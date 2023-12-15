Комик Долгополов рассказал о высоких ценах на жилье и налогах в Германии

Российский стендап-комик Александр Долгополов поделился своим опытом жизни в Германии после переезда из России.

Артист живет в Берлине. Он недоволен высокими ценами на жилье и налогами в стране.

Долгополов отметил, что найти недвижимость в Германии трудно. Он подчеркнул, что аренда его небольшой однокомнатной квартиры в Берлине стала самым дорогим жильем в его жизни.

Артист также упомянул о различных налогах, включая налог на радио и на религию, выражая недовольство их наличием. Он отметил, что 40% от его гонораров уходит на налоги.

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