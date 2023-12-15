Конкуренты разинули рты: Путин сенсационно ответил на вопрос о выборах президента

Прямая линия с президентом РФ задала тон избирательной кампании на пост главы российского государства, считают эксперты. Что конкретно сказал Путин о своем предвыборной компании, читайте ниже.

Контуры весенней избирательной кампании-2024 очевидны: «Есть абсолютно ярко выраженный лидер этой президентской гонки. Все социологические исследования показывают, что уровень поддержки Владимира Путина просто небывалый», отметил председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.

По его устойчивому мнению, другие участники также пойдут на выборы, но лишь для того, чтобы показать свою собственную политическую позицию, которая, «конечно же, не будет расходиться с позицией Президента».

Сам же Владимир Путин во время прямой линии объяснил, почему у него не будет конкурентов на выборах президента России, пояснив, что «сейчас проблема в том, что нет конкурентноспособной оппозиции, того, кто предложил бы не крикливую, а реальную повестку дня».

Отсутствие действительно сильных конкурентов от оппозиционных партий констатируют и политологи России.