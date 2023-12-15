Мэр Новосибирска Анатолий Локоть наградил лучших добровольцев

Торжественная церемония подведения итогов добровольческой деятельности за 2023 год прошла в киноконцертном комплексе им. Маяковского.

В последние годы добровольчество стало мощным движением. Волонтёры помогают пожилым горожанам, людям с ограниченными возможностями здоровья, работают с детьми, занимаются эко-проектами, сдают кровь, заботятся о братьях наших меньших, сотрудничают с МЧС и МВД, собирают и отправляют гуманитарные грузы военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, а также жителям новых субъектов России.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил участников праздника с Днём добровольца. Как отметил глава города, доброволец — это человек, который принимает на себя чужую боль и заботу и других.

— Многие здесь помнят поэму Евгения Долматовского «Добровольцы». Там рассказывается о том, что именно добровольцы строили московское метро, помогали защищать республику в Испании, защищали Родину в Великую Отечественную войну, восстанавливали страну после войны, строили новые города, заводы, фабрики, электростанции... Добровольцы в наше время занимаются более приземленными, но не менее важными добрыми делами: спасают животных, помогают людям, попавшим в беду, сдают кровь. И делают они это по зову сердца. Благодарю вас за то, что вы делаете важные и нужные дела для нашего города, для нашей страны, для нашего народа, — обратился мэр к собравшимся.

Заместитель начальника департамента по социальной политике – начальник управления социальной поддержки населения мэрии Новосибирска Елена Васильева отметила важную социальную миссию, которую осуществляют волонтеры.

— Департамент по социальной политике уделяет большое значение волонтерскому движению и добровольцам, которые бескорыстно помогают окружающим, нуждающимся людям. Мы оказываем всестороннюю поддержку волонтерам серебряного возраста, организующим мастер-классы для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Они проводят с ними занятия, а также реализуют собственные социальные проекты — это большая и очень важная работа, — сказала Елена Васильева.

За свою добровольческую деятельность благодарности мэра получили и «серебряные волонтёры» Добро.центра «Молоды душой» департамента по социальной политике мэрии Новосибирска.

Как рассказала координатор центра Людмила Суханова, серебряные волонтёры участвуют практически во всех городских общественных инициативах. Их можно было увидеть на матчах хоккейной команды «Сибирь». Они помогали участникам XVIII Всероссийского фестиваля боевых искусств, проходившего в Новосибирске 9 и 10 декабря.

Серебряные волонтеры с готовностью работают с незащищенными слоями населения и сами инициируют проекты по работе с трудными подростками. Они ежегодно проводят мастер-классы для детей и взрослых на самых разных площадках города по самым разным направлениям творчества, придумывают собственные проекты. Стараются всегда оказаться там, где нужна их помощь.

— Общественная работа серебряных волонтёров заметна и очень востребована. Из 2000 мероприятий, которые проходили в городе мы принимали участие не менее чем в 1800. Средства для реализации наших проектов мы выигрываем: ежегодно на общих основаниях участвуем в грантовых конкурсах. Волонтерство является неотъемлемой частью нашей активной жизни.

У нас насчитывается 350 активистов, которые постоянно или время от времени участвуют в различных проектах, многие из которых организуют сами. К нам постоянно присоединяются новые участники. В следующем году планируем активнее включиться в работу со школьниками и вовлекать их в добровольческую деятельность, — подытожила Людмила Викторовна.