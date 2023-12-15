Мэр Новосибирска уволил главу дептранса Васильева

Новосибирского главу дептранса Васильева уволили.

Анатолий Локоть, мэр Новосибирска, подписал распоряжение об увольнении начальника дептранса и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Константина Васильева с 15 декабря 2023 года.

Напомним, что 11 декабря на заседании комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения было принято решение об отставке главы департамента транспорта и благоустроительного комплекса мэрии Константина Васильева.

Его предложили уволить из-за недостаточной эффективности работы департамента, игнорирования рекомендаций депутатов и предоставления недостоверной информации. Первоначально предложение вынесли еще 21 ноября.

Ранее сообщалось, что под Новосибирском арестовали подростка, который вымогал деньги у 82-летней бабушки.