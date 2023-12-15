Металлурги объявили о решении по структуре владения горным предприятием Забайкалья

Новой холдинговой компанией Быстринского ГОКа, принадлежащего «Норникелю» стала холдинговая компания БЫСТРА. Из его структуры владения была исключена кипрская компания GRK EASTERN GEOLOGY LIMITED, которая находится в процессе ликвидации. Ее акционеры получили акции ХК БЫСТРА пропорционально долям в уставном капитале.

«Быстра» — одно из самых современных предприятий «Норникеля» — теперь находится в российской юрисдикции

Президент «Норникеля» Владимир Потанин прокомментировал: «Быстра» — одно из самых современных наших предприятий. Переезд в российскую юрисдикцию позволит нашему забайкальскому активу не только защитить интересы всех акционеров, но и сохранить высокие стандарты корпоративного управления, инвестировать в отечественную экономику, в том числе в регионы Дальнего Востока".

Исключить кипрскую компанию из структуры владения Быстринского ГОКа позволило распоряжение президента Российской Федерации, подписанное 13 июня 2023 г.

Быстринский горно-обогатительный комбинат добывает и перерабатывает руду Быстринского полиметаллического месторождения открытым способом и производит медный, железорудный и золотосодержащий концентраты. Это современное производство, на котором используется новейшее оборудование и применяются передовые технологии. В приоритете у Быстринского — конструктивная промышленная политика, эффективность и безопасность производства, решение экологических задач.