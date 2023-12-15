Металлурги представили анализ климатических рисков и инновационные меры адаптации

«Норникель» впервые представил первый отчет в области изменения климата. Компания раскрыла информацию об инициативах по борьбе с изменением климата и адаптации к климатическим изменениям с 2021 г. до настоящего времени, о выстраивании системы управления рисками, а также об устойчивости стратегии компании к трем климатическим сценариям.

Для оценки рисков, связанных с изменением климата, компания выбрала три глобальных климатических сценария. При поддержке института физики атмосферы им. Обухова РАН сценарии были локализованы для всех территорий присутствия, выявлены ключевые климатические риск-факторы и проведен анализ их влияния на производственные активы.

Для адаптации к климатическим изменениям в Норильском промышленном районе развернута система мониторинга фундаментов зданий и сооружений, расположенных на многолетнемерзлых грунтах. На конец 2023 г. система охватывает 17 предприятий компании и более 950 объектов, 218 из которых было оснащено автоматизированными датчиками.

В 2022 г. при поддержке Института народнохозяйственного прогнозирования РАН были разработаны собственные сценарии развития мировой экономики и изменения климата. В компании к настоящему моменту идентифицированы основные риски и возможности, возникающие в связи с глобальным энергопереходом, и получены первые результаты оценки их влияния на деятельность компании.

Выбросы парниковых газов у норильчан являются одними из самых низких в сравнении с мировыми лидерами горнодобывающей отрасли.

Низкие объемы выбросов парниковых газов компании как в абсолютном выражении, так и на единицу продукции основываются на высокой доле электроэнергии, получаемой от ВИЭ, которая в 2022 г. составила 51%, притом, что практически весь остальной объем энергии производится из низкоуглеродного источника топлива — природного газа.

Капитальные и операционные затраты на мероприятия, связанные с изменением климата, составили 8,9 млрд руб. в 2022 г., включая мероприятия по повышению энергоэффективности и дальнейшее развертывание системы мониторинга фундаментов зданий и сооружений, расположенных на многолетнемерзлых грунтах в Норильском промышленном районе.

Вице-президент по работе с инвесторами и устойчивому развитию Владимир Жуков прокомментировал: «Климатическая повестка остается одним из приоритетов нашей деятельности в области устойчивого развития. С публикацией отдельного тематического отчета об изменении климата „Норникель“ выходит на качественно новый уровень раскрытия климатической информации, что соответствует лучшей международной практике. Данный отчет позволяет нам максимально прозрачно рассказать всем заинтересованным сторонам, как компания адаптируется к климатическим изменениям и какие меры принимает по снижению собственного воздействия на изменение климата. Также в отчете раскрыто, как изменения в мировой экономике в трех климатических сценариях отразятся на спросе на продукцию компании и на наших финансовых показателях до 2050 г.».