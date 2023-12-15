«Новогодний» симптом: названы три вида рака, которые можно не заметить из-за праздников

Развитие трёх видов онкологических опухолей часто маскируется под симптомы «новогоднего стола» и могут быть запущены до поздних, неоперабельных стадий.

Многим россиянам знакомы последствия затяжных новогодних праздников с обильными столами, щедро приправленными различным алкоголем. Согласно наблюдениям отечественных медиков, именно в период новогодних каникул взрослое население страны жалуется вздутие, диарею или запор.

Подобные симптомы по классической схеме логично относятся в категорию проблем в работе ЖКТ. Однако длительное течение или регулярный повтор этой комбинации симптомов может сигналить о наличии злокачественной опухоли в кишечнике или даже раке яичников.

На первых этапах подобные симптомы путают с менее опасными заболеваниями, к примеру, с диабетом. Чуть позднее выясняется, что поджелудочная железа поражена онкологией.

Однако бить тревогу из-за вздутия в сочетании с нарушением стула и подозревать у себя три вида рака: кишечника, яичников и поджелудочной не стоит, успокаивает онколог-химиотерапевт, заместитель главного врача по лечебной части одной из российских клиник Максим Астраханцев. По его экспертным наблюдениям, симптомы со стороны ЖКТ, больше похожие на праздничное переедание, становятся онко-опасными лишь в случае, когда сопровождаются критической потерей веса.