Новосибирские школьники отправят новогодние подарки бойцам СВО

Ученики из более чем 20 школ Новосибирска подготовили новогодние подарки военнослужащим.

Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, ученики из более 20 школ приготовили для военнослужащих подарки.

В рамках городского конкурса «Техноелка» школьники изготовили елки, обереги, письма, свечи и другое. Руководители и педагоги также собрали лекарства, варежки, носки, купили конфеты «Новосибирские», чтобы бойцы вспомнили о родном городе.

«В первую очередь, конечно, мы передаем подарки новосибирским военнослужащим, но будем рады, если они, в том числе, достанутся воинам из других регионов. Мы не ожидали, что подарков и писем будет так много, поэтому доставку организуем в три потока», – рассказала директор Новосибирского института современного образования Елена Плетнева.

Первый груз отправится 17 декабря.

Напомним, что в ходе прямой линии президент России Владимир Путин сообщил, что в зоне специальной военной операции находятся 486 тысяч добровольцев, подписавших контракт с Министерством обороны РФ.