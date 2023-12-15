Отец с сыном спасли беременную женщину и троих детей из пожара в Новосибирске

Новосибирская семья осталась без дома, денег и документов из-за пожара.
Отец с сыном спасли беременную женщину и её трех детей из пожара в СНТ «Инской узел» в Новосибирске. Корреспондент Сиб.фм связался с героями и уточнил подробности инцидента.
По словам Максима Лобанова, 13 декабря с утра у него не завелась машина из-за мороза, и он пошел обратно в свой дом. Однако услышал хлопок. Выбежав на улицу, сибиряк увидел, как загорелся соседний дом.
«Пламя прям наружу. Благо я знал, как устроен дом — общаемся с хозяином. Я выбежал сразу помогать», — вспоминает мужчина.
На помощь к отцу ринулся его сын Кирилл, который был в домашней одежде. Они вместе услышали крики детей, доносящиеся из горящего дома. Подросток выбил окно и стал вытаскивать детей. После этого они сломали забор и помогли выбраться беременной соседке. Всю семью они привели отогреваться к себе домой. Хозяин сгоревшего дома был на работе.
Дом сгорел, по словам Максима, за 30 минут. Семья, живущая в нем, осталась без документов и денег, которые они копили, чтобы доделать ремонт.
Местные жители в соцсетях просят обратить внимание МЧС и власти на героев, которые не побоялись вытащить из огня женщину и её детей и наградить их за храбрость. Однако Максим сейчас об этом не думает. Он переживает за своих соседей, которые остались без крова. Мужчина просит, чтобы про них не забыли и помогли восстановить дом.
По словам главы пострадавшей семьи Мухаммада, сейчас они живут в Бердске — родственники на время дали им дом.
«Сейчас мы восстанавливаем документы, которые сгорели. Из-за этого мы не можем получить помощь от врачей, занимаемся самолечением. Моя жена обморозила ноги», — поделился в разговоре с Сиб.фм.
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