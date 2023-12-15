Пассажирский автобус застрял на новосибирской трассе

На новосибирской трассе у пассажирского автобуса замерзла солярка и заблокировались тормоза.

Как сообщает телеграм-канал «Дороги НСО», в диспетчерскую территориального управления автомобильных дорог (ТУАД) по Новосибирской области поступило сообщение о поломке пассажирского автобуса.

Автобус ехал из Казахстана в Новокузнецк. Всего в транспорте находилось 18 пассажиров, из которых шесть детей, два водителя.

На Ленинск-Кузнецкой трассе в пяти километрах от села Плотниково у автобуса замерзла солярка и заблокировались тормоза. Пассажиров доставили в село, а автобус эвакуировать не могут, так как колеса полностью заблокированы.

В данный момент на месте происшествия остаются два водителя.

Сотрудники ТУАД решают вопрос о пересадке пассажиров на автобус до Кузбасса с новосибирским вокзалом.

Напомним, что в Новосибирской области перевернулся бензовоз.