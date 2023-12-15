Перевозки груженых контейнеров на ЗСЖД в январе-ноябре выросли на 44,4%

В январе-ноябре 2023 года по Западно-Сибирской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено 291,2 тыс. груженых контейнеров ДФЭ (TEU), что на 44,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В числе перевезенных груженых контейнеров:

- зерно – 63,1 тыс. ДФЭ (рост в 3,3 раза к январю-ноябрю 2022 года);

- химикаты и сода – 61,2 тыс. (+49,4%);

- разные продовольственные товары – 34,1 тыс. (+37,1%);

- строительные грузы – 18 тыс. (+20,8%);

- черные металлы – 17,6 тыс. (+4,1%);

- продукты перемола – 16,1 тыс. (рост в 2,6 раза);

- нефть и нефтепродукты – 7,2 тыс. (+0,8%);

- каменный уголь – 5,3 тыс. (рост в 1,7 раза).

За этот период в груженых контейнерах перевезено 5 млн тонн грузов с ростом к январю-ноябрю 2022 года на 39,2%.