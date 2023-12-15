Под Новосибирском осудили экс-главу Баганского сельсовета за квартиры с дырами

В Карасукском районном суде Новосибирской области огласили приговор бывшему главе Баганского сельсовета за превышение должностных полномочий – из-за него две семьи въехали в непригодное для проживания жильё.

История, которая довела экс-главу Баганского сельсовета Сергея Ярославцева до суда, произошла в 2021 году. Чиновник принял у подрядчика в эксплуатацию квартиры, в которых было невозможно проживать: на стенах буквально сияли дыры. При этом переезжали потерпевшие из аварийного жилья, подлежащего расселению.

«Ярославцев С.В. обвиняется в превышении должностных полномочий, а именно в совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, совершенное главой органа местного самоуправления, с причинением тяжких последствий, — рассказали в Красукском районном суде. — Это выразилось в существенном нарушении Бюджетного кодекса РФ, порядка эффективного расходования бюджетных денежных средств и причинении значительного материального ущерба бюджетам Новосибирской области и Баганского сельсовета в размере 4 392 411,80 рублей».

В октябре этого года уголовное дело начали рассматривать в суде. 13 декабря Сергей Ярославцев выслушал обвинительный приговор.

«Приговором суда Ярославцеву С. назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев с лишением права занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными, административно-хозяйственными функциями на срок два года»,

- говорится в решении Карасукского районного суда.

Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционной инстанции в ближайшее время.