Подведены итоги премии Retail Finance Awards 2023

Победителем ХVII ежегодной премии Retail Finance Awards за достижения в области развития розничного финансового бизнеса в России в номинации «Лучший розничный финансовый продукт» стал автокредит банка «Открытие» (входит в группу ВТБ) с дифференцированной ставкой тарифов. Акция «Годовой бонус» заняла первое место в номинации «Креатив года».

Кроме того, банк получил еще две награды — в номинации «Лучший розничный финансовый продукт» и специальную награду в номинации «Цивилизация» за реализацию проектов, направленных на развитие здорового, образованного, гармоничного общества и продвижение гуманистических идеалов.

В номинации «Лучший розничный финансовый продукт» победу одержал автокредит с дифференцированной ставкой, который предлагает клиентам «Открытие Авто». Данный продукт рассчитан на клиентов, планирующих оформить среднесрочный кредит на автомобиль и получить за счет оптимального срока кредитования наиболее выгодный ежемесячный платеж. В рамках программы предусмотрены два периода кредитования с различными процентными условиями. Более высокая ставка действует для клиента в первые 15 месяцев оплаты кредита, после чего банк снижает ее в два-три раза. В совокупности формируется более выгодный ежемесячный платеж для клиента при условии отсутствия досрочного погашения.

В номинации «Креатив года» лучше признана акция «Годовой бонус» банка. Клиенты банка, которые стали держателями кредитной карты «120 дней» в период действия акции, получили возможность вернуть до 24 000 рублей в качестве годового бонуса. Размер бонуса зависит от ежемесячного оборота по карте. Для участия в «Годовом бонусе» необходимо было оформить и получить в период действия акции кредитную карту «120 дней».

Второе место в номинации «Лучший финансовый продукт» завоевала услуга «Кредитная карта за 60 минут», позволяющая клиенту оформить кредитную карту онлайн на сайте банка и получить ее из рук представителя банка с помощью сервиса доставки всего через час после заявки.

Специальной награды в номинации «Цивилизация» удостоен профинансированный банком проект благоустройства Дендропарка Екатеринбурга с созданием современной декоративной зоны и зоны к 300-летию города.

Премия Retail Finance Awards — самая значимая и авторитетная награда в сфере розничных финансов в России. Учреждена в 2007 году. Цель премии — отметить наиболее достойных представителей розничного финансового бизнеса, привлечь внимание профессионального сообщества к значимым достижениям в области развития финансового ритейла, вооружить финансистов лучшими практиками развития розничного финансового бизнеса.

Учредитель премии — журнал «Розничные Финансы» — первое в России и СНГ специализированное аналитическое издание, занимающееся исследованием рынка розничных финансов, организатор наиболее значимых отраслевых мероприятий.